Bourges

Pirouette va au Jardin

Boulevard de la République Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 11:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Une balade contée et sensorielle au jardin des Prés Fichaux pour éveiller les tout-petits au monde du vivant.

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, l’événement Pirouette va au jardin invite les enfants de 2 à 5 ans à une découverte ludique du jardin des Prés Fichaux. En partenariat avec la médiathèque Leïla Slimani de Bourges, cette animation propose un voyage sensoriel rythmé par des contes, ritournelles et comptines, à la rencontre des petits habitants du jardin. Une expérience poétique et colorée à vivre en famille. Rendez-vous à l’entrée côté place Parmentier. Gratuit sur inscription. .

Boulevard de la République Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 22 50

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English :

A storytelling and sensory stroll through the Prés Fichaux garden to awaken toddlers to the world of living things.

L’événement Pirouette va au Jardin Bourges a été mis à jour le 2026-04-22 par OT BOURGES