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PMO in Bourges L’âme musicale de George Sand Bourges

vendredi 13 novembre 2026 · Bourges

PMO in Bourges L’âme musicale de George Sand Bourges

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Ville
18000 Bourges
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Bourges

PMO in Bourges L’âme musicale de George Sand

Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:00:00
fin : 2026-11-13

Date(s) :
2026-11-13

Quand les mots de George Sand s’envolent au rythme de ses passions musicales une immersion intime et vibrante au cœur du Berry et des chefs-d’œuvre qu’elle aimait tant.
Dans le cadre des ce´le´brations autour du 150e anniversaire de la mort de George Sand (1804-1876), le PMO et sa directrice artistique Claire Gibault ont imagine´ un programme musical et litte´raire autour de textes de George Sand sur la musique, de son amitie´ pour Pauline Viardot, et d’œuvres et genres musicaux qu’elle appre´ciait tout particulie`rement, qu’il s’agisse de la Symphonie Pastorale de Beethoven ou des musiques traditionnelles du Berry. Concert-lecture mis en espace par la come´dienne Suliane Brahim, socie´taire de la Come´die-Franc¸aise, qui pre^tera e´galement sa voix au projet, aux co^te´s de la soprano Margaux Poguet.   .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire   communication@parismozartorchestra.com

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English :

When George Sand’s words take flight to the rhythm of her musical passions: an intimate and vibrant journey into the heart of Berry and the masterpieces she loved so dearly.

L’événement PMO in Bourges L’âme musicale de George Sand Bourges a été mis à jour le 2026-07-11 par BERRY

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