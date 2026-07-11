Informations pratiques

Bourges

PMO in Bourges L’âme musicale de George Sand

Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:00:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Quand les mots de George Sand s’envolent au rythme de ses passions musicales une immersion intime et vibrante au cœur du Berry et des chefs-d’œuvre qu’elle aimait tant.

Dans le cadre des ce´le´brations autour du 150e anniversaire de la mort de George Sand (1804-1876), le PMO et sa directrice artistique Claire Gibault ont imagine´ un programme musical et litte´raire autour de textes de George Sand sur la musique, de son amitie´ pour Pauline Viardot, et d’œuvres et genres musicaux qu’elle appre´ciait tout particulie`rement, qu’il s’agisse de la Symphonie Pastorale de Beethoven ou des musiques traditionnelles du Berry. Concert-lecture mis en espace par la come´dienne Suliane Brahim, socie´taire de la Come´die-Franc¸aise, qui pre^tera e´galement sa voix au projet, aux co^te´s de la soprano Margaux Poguet. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire communication@parismozartorchestra.com

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English :

When George Sand’s words take flight to the rhythm of her musical passions: an intimate and vibrant journey into the heart of Berry and the masterpieces she loved so dearly.

L’événement PMO in Bourges L’âme musicale de George Sand Bourges a été mis à jour le 2026-07-11 par BERRY