Pool Party Stade nautique de l’Arbre Sec Auxerre

Pool Party

Stade nautique de l’Arbre Sec 83 avenue Yver Auxerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

L’été approche il est l’heure de se jeter à l’eau ! Entourée d’artistes tout terrain, Marine Colard nous donne rendez-vous pour une délirante Pool Party…

Danse, chant lyrique, théâtre, musique… Des vestiaires aux douches et des espaces bien-être aux bassins transformés en scènes d’un soir, la piscine d’Auxerre prend des airs de jeu de piste débordant de surprises. Et parce qu’une Pool Party ne mériterait pas son nom sans se conclure par un grand “ dance chlore ”, l’équipe nous invite à nous trémousser dans l’eau avec frites et bouées aux sons de DJ Tsunami !

Pensez à amener votre plus beau maillot de bain, peignoir, tuba… .

Stade nautique de l’Arbre Sec 83 avenue Yver Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté accueil@auxerreletheatre.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Pool Party Auxerre a été mis à jour le 2025-10-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)