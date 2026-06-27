Pop-Up Cinema LE SECRET DES MESANGES Creuse
jeudi 20 août 2026 · Creuse
Informations pratiques
Creuse
Pop-Up Cinema LE SECRET DES MESANGES
Creuse Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20 21:15:00
Date(s) :
2026-08-20
Douze toiles sous les étoiles, des séances gratuites à savourer avant la rentrée. Les cinéphiles pourront se munir de chaises pliantes et de couvertures pour profiter
pleinement des pique-niques en musique et des séances plein air.
Food trucks sur place.
CREUSE Parc du Château
Jeudi 20 août
18h Visite patrimoniale RDV devant l’église
19h30 Pique-nique en musique avec Les Revisiteurs
21h15 LE SECRET DES MÉSANGES, film d’animation
d’Antoine Lanciaux (2025, 1h17) dès 6 ans
Douze toiles sous les étoiles, des séances gratuites à savourer avant la rentrée. Les cinéphiles pourront se munir de chaises pliantes et de couvertures pour profiter
pleinement des pique-niques en musique et des séances plein air.
Food trucks sur place.
CREUSE Parc du Château
Jeudi 20 août
18h Visite patrimoniale RDV devant l’église
19h30 Pique-nique en musique avec Les Revisiteurs
21h15 LE SECRET DES MÉSANGES, film d’animation
d’Antoine Lanciaux (2025, 1h17) dès 6 ans .
Creuse 80480 Somme Hauts-de-France contact@cine-st-leu.com
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English :
Twelve films under the stars—free screenings to enjoy before school starts. Movie lovers can bring folding chairs and blankets to fully enjoy
picnics with music and outdoor screenings.
Food trucks on site.
CREUSE Parc du Château
Thursday, August 20
6:00 p.m.: Heritage tour—meet in front of the church
7:30 p.m.: Picnic with live music featuring Les Revisiteurs
9:15 p.m.: *Le Secret des Mésanges*, an animated film
by Antoine Lanciaux (2025, 1h17) for ages 6 and up
L’événement Pop-Up Cinema LE SECRET DES MESANGES Creuse a été mis à jour le 2026-06-27 par OT D’AMIENS
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