Informations pratiques

Creuse

Pop-Up Cinema LE SECRET DES MESANGES

Creuse Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:00:00

fin : 2026-08-20 21:15:00

Date(s) :

2026-08-20

Douze toiles sous les étoiles, des séances gratuites à savourer avant la rentrée. Les cinéphiles pourront se munir de chaises pliantes et de couvertures pour profiter

pleinement des pique-niques en musique et des séances plein air.

Food trucks sur place.

CREUSE Parc du Château

Jeudi 20 août

18h Visite patrimoniale RDV devant l’église

19h30 Pique-nique en musique avec Les Revisiteurs

21h15 LE SECRET DES MÉSANGES, film d’animation

d’Antoine Lanciaux (2025, 1h17) dès 6 ans

Douze toiles sous les étoiles, des séances gratuites à savourer avant la rentrée. Les cinéphiles pourront se munir de chaises pliantes et de couvertures pour profiter

pleinement des pique-niques en musique et des séances plein air.

Food trucks sur place.

CREUSE Parc du Château

Jeudi 20 août

18h Visite patrimoniale RDV devant l’église

19h30 Pique-nique en musique avec Les Revisiteurs

21h15 LE SECRET DES MÉSANGES, film d’animation

d’Antoine Lanciaux (2025, 1h17) dès 6 ans .

Creuse 80480 Somme Hauts-de-France contact@cine-st-leu.com

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English :

Twelve films under the stars—free screenings to enjoy before school starts. Movie lovers can bring folding chairs and blankets to fully enjoy

picnics with music and outdoor screenings.

Food trucks on site.

CREUSE Parc du Château

Thursday, August 20

6:00 p.m.: Heritage tour—meet in front of the church

7:30 p.m.: Picnic with live music featuring Les Revisiteurs

9:15 p.m.: *Le Secret des Mésanges*, an animated film

by Antoine Lanciaux (2025, 1h17) for ages 6 and up

L’événement Pop-Up Cinema LE SECRET DES MESANGES Creuse a été mis à jour le 2026-06-27 par OT D’AMIENS