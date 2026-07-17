Portes ouvertes du service Archéologie de Bourges Plus, Service Archéologie de Bourges Plus, Bourges

Informations pratiques

Portes ouvertes du service Archéologie de Bourges Plus 19 et 20 septembre Service Archéologie de Bourges Plus Cher

À partir de 11 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le service Archéologie de Bourges Plus ouvre exceptionnellement ses portes.

Plongez au cœur de nos missions, nos locaux et nos métiers.

Une visite guidée pour échanger et découvrir le patrimoine archéologique près de chez vous !

Service Archéologie de Bourges Plus 4 Rue Albert Einstein, 18000 Bourges Bourges 18000 Port-Sec Nord Cher Centre-Val de Loire 02 46 08 10 84 https://www.agglo-bourgesplus.fr/ ZAC Esprit 1, bâtiment 59 Parking gratuit.

Bus ligne 12 arrêt Faraday, ligne 4 arrêt Fourchette.

Suivez le guide !

© servie Archéologie Bourges Plus