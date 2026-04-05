Portraits de France : figures de l’immigration, Espace Quinière – Rosa Parks, Blois
vendredi 9 octobre 2026 · Espace Quinière - Rosa Parks · Blois
Informations pratiques
Portraits de France : figures de l’immigration Vendredi 9 octobre, 14h30 Espace Quinière – Rosa Parks Loir-et-Cher
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-09T14:30:00+02:00 – 2026-10-09T15:30:00+02:00
Fin : 2026-10-09T14:30:00+02:00 – 2026-10-09T15:30:00+02:00
Historien spécialiste du fait colonial et des migrations, Pascal Blanchard retrace dans cette conférence l’histoire longue, souvent méconnue, de l’immigration en France. Du XIXe siècle à nos jours, il met en lumière les apports, les parcours et les mémoires de celles et ceux venus d’ailleurs, qui ont contribué à façonner la société française. Une rencontre essentielle pour mieux comprendre les enjeux contemporains à la lumière du passé.
Espace Quinière – Rosa Parks Avenue du Maréchal Juin 41000 Blois Blois 41000 Ouest Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Espace Quinière – Rosa Parks
Historien spécialiste du fait colonial et des migrations, Pascal Blanchard retrace dans cette conférence l’histoire longue, souvent méconnue, de l’immigration en France. Du XIXe siècle à nos jours, à…
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