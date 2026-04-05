Présentation de l’ouvrage « Plaques sensibles – Autochromes de la Grande Guerre » aux Rendez-vous de l’histoire 2026, Les Rendez-vous de l’histoire, Blois
mercredi 7 octobre 2026 · Les Rendez-vous de l’histoire · Blois
Informations pratiques
Présentation de l’ouvrage « Plaques sensibles – Autochromes de la Grande Guerre » aux Rendez-vous de l’histoire 2026 7 – 11 octobre Les Rendez-vous de l’histoire Loir-et-Cher
gratuité, 50 personnes maximum
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T10:00:00+02:00 – 2026-10-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T18:00:00+02:00
Présentation de l’ouvrage Plaques sensibles – Autochromes de la Grande Guerre dans le cadre des « Cartes blanches éditeurs » du festival.
La table-ronde mettra en regard les images de deux ouvrages :
– Plaques sensibles – Autochromes de la Grande Guerre – Lienart éditions, Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, Médiathèque du patrimoine et de la photographie et musée départemental Albert-Kahn;
– Pour la paix. Le combat d’Albert Kahn (1860-1940) [titre provisoire], Editions courtes et longues, musée départemental Albert-Kahn.
Les Rendez-vous de l’histoire 4 ter rue Robert Houdin – 41000 BLOIS Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire https://rdv-histoire.com/ Un lieu de rencontre privilégié où chaque année les historiens peuvent se retrouver afin d’exposer l’état de leurs réflexions, de présenter leurs travaux et de confronter leurs points de vue dans le but de concourir au progrès de la recherche et de la connaissance historique.
Présentation de l’ouvrage Plaques sensibles – Autochromes de la Grande Guerre dans le cadre des « Cartes blanches éditeurs » du festival.
belleville.eu 2026 photographie©Getty Images
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