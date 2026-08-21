Protéger le patrimoine du Muséum, Muséum d’histoire naturelle, Auxerre

Informations pratiques

Protéger le patrimoine du Muséum 19 et 20 septembre Muséum d’histoire naturelle Yonne

Dès 5 ans | Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Rencontrez l’équipe qui conserve et étudie les collections du Muséum et posez-lui vos questions : d’où viennent les objets ? Peuvent-ils être en danger ? Comment les protéger ou les restaurer, et comment s’assurer de les transmettre aux générations à venir ?

Muséum d’histoire naturelle 5 Boulevard Vauban, 89000 Auxerre, France Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386729640 https://www.auxerre.fr/Animee/Culture/Museum Le Muséum, Musée de France, veille sur 160 000 spécimens d’histoire naturelle qui racontent la biodiversité actuelle et passée de notre région.

Rassemblés depuis 250 ans, fossiles, minéraux, animaux naturalisés, herbiers, squelettes et insectes attendent dans les réserves du Muséum l’exposition qui les présentera au public ou le chercheur qui les étudiera.

Le Muséum conserve également une collection de 93 spécimens scientifiques de référence, principalement des poissons et crustacés fossiles.

Rencontrez l’équipe qui conserve et étudie les collections du Muséum et posez-lui vos questions : d’où viennent les objets ? Peuvent-ils être en danger ? Comment les protéger ou les restaurer, et de …

© Muséum – Ville d’Auxerre