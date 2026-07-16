Informations pratiques

Le Puy-en-Velay

Puces musicales de Jazz en Velay

Kiosque du jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Faites du tri dans vos affaires musicales… Et venez les proposer aux Puces musicales le 27 septembre au Puy-en-Velay !

Ou bien venez tout simplement flâner et chiner lors de la Folle journée du jazz !

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Kiosque du jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes jazzenvelay@gmail.com

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English :

Sort through your music collection… And come sell your items at the Music Flea Market on September 27 in Le Puy-en-Velay!

Or just come hang out and browse during the Crazy Jazz Day!

L’événement Puces musicales de Jazz en Velay Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay