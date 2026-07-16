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AGENDA · Le Puy-en-Velay

Puces musicales de Jazz en Velay Le Puy-en-Velay

dimanche 27 septembre 2026 · Le Puy-en-Velay

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Kiosque du jardin Henri Vinay
Ville
43000 Le Puy-en-Velay
Département
Haute-Loire
Tarif

Le Puy-en-Velay

Puces musicales de Jazz en Velay

Kiosque du jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Faites du tri dans vos affaires musicales… Et venez les proposer aux Puces musicales le 27 septembre au Puy-en-Velay !
Ou bien venez tout simplement flâner et chiner lors de la Folle journée du jazz !
  .

Kiosque du jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   jazzenvelay@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sort through your music collection… And come sell your items at the Music Flea Market on September 27 in Le Puy-en-Velay!
Or just come hang out and browse during the Crazy Jazz Day!

L’événement Puces musicales de Jazz en Velay Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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