Pur sang Quai de la République Auxerre

Auxerre

Pur sang

Quai de la République La scène des quais Auxerre Yonne

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 21:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre du festival les féminines, le duo féminin Pur-Sang foule la scène des quais pour un moment de poésie. PUR-SANG est un réel vent de fraîcheur qui souffle sur le paysage musical français. Derrière la douceur des mélodies, il y a chez Pur-Sang une rage de vivre dans la joie, même du fond de la noirceur. Un refus de baisser les bras, une volonté farouche de rassembler les gens et de croire en des lendemains meilleurs. Cette façon de chercher la lumière envers et contre tout, relève d’un équilibre délicat qui force le respect. Leurs chansons, leur présence tranquille et intense, leur chaleur et leur désir de partage sont un baume. Mélanie Fazi-Le Cargo .

Quai de la République La scène des quais Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 93 73 31 reservation@lascenedesquais.fr

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English : Pur sang

L’événement Pur sang Auxerre a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Auxerrois