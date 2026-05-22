Pur sang Quai de la République Auxerre
Pur sang Quai de la République Auxerre samedi 23 mai 2026.
Auxerre
Pur sang
Quai de la République La scène des quais Auxerre Yonne
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 21:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Dans le cadre du festival les féminines, le duo féminin Pur-Sang foule la scène des quais pour un moment de poésie. PUR-SANG est un réel vent de fraîcheur qui souffle sur le paysage musical français. Derrière la douceur des mélodies, il y a chez Pur-Sang une rage de vivre dans la joie, même du fond de la noirceur. Un refus de baisser les bras, une volonté farouche de rassembler les gens et de croire en des lendemains meilleurs. Cette façon de chercher la lumière envers et contre tout, relève d’un équilibre délicat qui force le respect. Leurs chansons, leur présence tranquille et intense, leur chaleur et leur désir de partage sont un baume. Mélanie Fazi-Le Cargo .
Quai de la République La scène des quais Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 93 73 31 reservation@lascenedesquais.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pur sang
L’événement Pur sang Auxerre a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Auxerrois
À voir aussi à Auxerre (Yonne)
- Cinécyclo au Jardin partagé des Rosoirs Jardin des Rosoirs vers le terrain de sport Auxerre 22 mai 2026
- Cinécyclo au Jardin partagé des Rosoirs, Rue Wagram, Auxerre 22 mai 2026
- Balade à vélo de vignes en vignes Auxerre 23 mai 2026
- Balade à vélo de vignes en vignes, 34 Avenue de la Puisaye, Auxerre, Auxerre 23 mai 2026
- Oiseaux voyageurs, Muséum d’histoire naturelle, Auxerre 23 mai 2026