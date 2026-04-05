Que peut le cinéma quand l’histoire fait défaut ? Le cas du Liban, Site Chocolaterie de l’IUT, Blois

Informations pratiques

Que peut le cinéma quand l’histoire fait défaut ? Le cas du Liban Samedi 10 octobre, 16h00 Site Chocolaterie de l’IUT Loir-et-Cher

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T16:00:00+02:00 – 2026-10-10T16:45:00+02:00

Fin : 2026-10-10T16:00:00+02:00 – 2026-10-10T16:45:00+02:00

Au Liban, l’histoire officielle enseignée s’arrête en 1943, créant un vide historiographique institutionnalisé qui confronte les générations suivantes à une amnésie collective concernant la guerre civile et les crises contemporaines. Cette communication analyse le cinéma libanais en tant qu’archive de substitution face à cette absence à travers les films de trois crises majeures : la guerre civile libanaise (1975-1990), le conflit de 2006 et l’explosion du port de Beyrouth (2020).

Site Chocolaterie de l’IUT 15 Rue de la Chocolaterie 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Au Liban, l’histoire officielle enseignée s’arrête en 1943, créant un vide historiographique institutionnalisé qui confronte les générations suivantes à une amnésie collective concernant la guerre et…

©Beyrouth ma ville, de Jocelyne Saab