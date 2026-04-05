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Que peut le cinéma quand l’histoire fait défaut ? Le cas du Liban, Site Chocolaterie de l’IUT, Blois

samedi 10 octobre 2026 · Site Chocolaterie de l'IUT · Blois

Que peut le cinéma quand l’histoire fait défaut ? Le cas du Liban, Site Chocolaterie de l’IUT, Blois

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Site Chocolaterie de l'IUT
Adresse
15 Rue de la Chocolaterie 41000 Blois
Ville
41000 Blois
Département
Loir-et-Cher
Tarif
54

Que peut le cinéma quand l’histoire fait défaut ? Le cas du Liban Samedi 10 octobre, 16h00 Site Chocolaterie de l’IUT Loir-et-Cher

54

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T16:00:00+02:00 – 2026-10-10T16:45:00+02:00
Fin : 2026-10-10T16:00:00+02:00 – 2026-10-10T16:45:00+02:00

Au Liban, l’histoire officielle enseignée s’arrête en 1943, créant un vide historiographique institutionnalisé qui confronte les générations suivantes à une amnésie collective concernant la guerre civile et les crises contemporaines. Cette communication analyse le cinéma libanais en tant qu’archive de substitution face à cette absence à travers les films de trois crises majeures : la guerre civile libanaise (1975-1990), le conflit de 2006 et l’explosion du port de Beyrouth (2020).

Site Chocolaterie de l’IUT 15 Rue de la Chocolaterie 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
Au Liban, l’histoire officielle enseignée s’arrête en 1943, créant un vide historiographique institutionnalisé qui confronte les générations suivantes à une amnésie collective concernant la guerre et…

©Beyrouth ma ville, de Jocelyne Saab

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