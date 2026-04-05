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Quel avenir pour les migrations dans une mondialisation fragmentée ?, Université Site Jaurès, Blois

samedi 10 octobre 2026 · Université Site Jaurès · Blois

Quel avenir pour les migrations dans une mondialisation fragmentée ?, Université Site Jaurès, Blois

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Université Site Jaurès
Adresse
3 Place Jean Jaurès 41000 Blois
Ville
41000 Blois
Département
Loir-et-Cher
Tarif
141

Quel avenir pour les migrations dans une mondialisation fragmentée ? Samedi 10 octobre, 16h30 Université Site Jaurès Loir-et-Cher

141

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T16:30:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T16:30:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00

Les migrations internationales occupent une place centrale dans les débats contemporains, souvent nourris par des représentations simplifiées. Cette table ronde propose de mettre en perspective les réalités des mobilités humaines à l’aune des données démographiques, des transformations géopolitiques et des inégalités mondiales. Quels effets les crises, les conflits, le changement climatique et le vieillissement des sociétés produisent-ils sur les dynamiques migratoires ? Comment penser les politiques migratoires dans un monde où les frontières se durcissent tandis que les interdépendances demeurent fortes ?

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