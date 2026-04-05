Quel avenir pour les migrations dans une mondialisation fragmentée ?, Université Site Jaurès, Blois

Informations pratiques

Quel avenir pour les migrations dans une mondialisation fragmentée ? Samedi 10 octobre, 16h30 Université Site Jaurès Loir-et-Cher

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T16:30:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T16:30:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00

Les migrations internationales occupent une place centrale dans les débats contemporains, souvent nourris par des représentations simplifiées. Cette table ronde propose de mettre en perspective les réalités des mobilités humaines à l’aune des données démographiques, des transformations géopolitiques et des inégalités mondiales. Quels effets les crises, les conflits, le changement climatique et le vieillissement des sociétés produisent-ils sur les dynamiques migratoires ? Comment penser les politiques migratoires dans un monde où les frontières se durcissent tandis que les interdépendances demeurent fortes ?

Université Site Jaurès 3 Place Jean Jaurès 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Université site Jaurès – Amphi 3

Les migrations internationales occupent une place centrale dans les débats contemporains, souvent nourris par des représentations simplifiées. Cette table ronde propose de mettre en perspective les à…

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