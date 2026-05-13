Qui se cache sous nos pieds ?, Muséum d’Histoire Naturelle, Blois
Qui se cache sous nos pieds ?, Muséum d’Histoire Naturelle, Blois samedi 23 mai 2026.
Qui se cache sous nos pieds ? Samedi 23 mai, 20h00 Muséum d’Histoire Naturelle Loir-et-Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Venez tester vos connaissances sur les animaux qui peuplent nos sols grâce à un petit quizz.
Muséum d’Histoire Naturelle 6 Rue des Jacobins, 41000 Blois, France Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254902100 https://www.blois.fr/attractive/remarquable/museum Les collections de géologie et de paléontologie sont classées à l’Inventaire national du patrimoine géologique. Les collections en général représentent bien la biodiversité locale. Le Muséum est tout près des parcs souterrains Valin-de-La-Vaissière et du Château.
Venez tester vos connaissances sur les animaux qui peuplent nos sols grâce à un petit quizz.
©P-BLAIN
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