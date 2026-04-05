Quiz Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre
Quiz Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre samedi 11 juillet 2026.
Auxerre
Quiz
Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 allée du Panier Vert Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 11:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Prêts à plonger dans un univers où se croisent capes, épées, pouvoirs magiques et répliques légendaires ?
Testez vos connaissances sur les héros qui peuplent nos livres, films, séries et BD préférés !
Gratuit dans la limite des places disponibles public ados/adultes .
Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 allée du Panier Vert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60 bibliotheque@auxerre.com
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English : Quiz
L’événement Quiz Auxerre a été mis à jour le 2026-04-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)