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Racontines (Colette) Médiathèque Colette Auxerre

Racontines (Colette) Médiathèque Colette Auxerre samedi 25 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Colette

Adresse : 9 Allée de la Colemine

Ville : 89000 Auxerre

Département : Yonne

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Auxerre

Racontines (Colette)

Médiathèque Colette 9 Allée de la Colemine Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-04-25 2026-05-23 2026-06-27

Un moment tout en albums et en comptines pour les 0-3 ans et leurs parents. Organisé par la Bibliothèque municipale d’Auxerre.   .

Médiathèque Colette 9 Allée de la Colemine Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60  bibliotheque@auxerre.com

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English : Racontines (Colette)

L’événement Racontines (Colette) Auxerre a été mis à jour le 2026-04-06 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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