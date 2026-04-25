Ramènes pas ta fraise! Maison du Vélo Batardeau Auxerre

Auxerre

Ramènes pas ta fraise!

Maison du Vélo Batardeau 1 Place Achille Ribain Auxerre Yonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Et si ta prochaine sortie à vélo avait le goût des fraises ?

Rejoins-nous pour une balade en boucle de 27 km au départ de la Maison du Vélo à Auxerre, entre nature, plaisir et gourmandise !

On pédale tranquillement jusqu’au Jardin de Laborde pour une cueillette de fraises en pleine saison… puis on partage un pique-nique au bord du ru de Baulche.

Au programme

Une sortie conviviale accessible à tous?

Cueillette de fraises directement chez le producteur?

Un kir à la fraise offert?

Un moment détente (oui, la sieste est autorisée)

Que tu viennes solo, entre amis ou en famille, l’ambiance sera chaleureuse et détendue. Pas de vélo ? Tu peux en louer un sur place !

Alors, tu viens pédaler, cueillir de fraises et profiter avec nous ? Inscris-toi et ramène ta fraise ! .

Maison du Vélo Batardeau 1 Place Achille Ribain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 46 24 99 maison.velo@gmail.com

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English : Ramènes pas ta fraise!

L’événement Ramènes pas ta fraise! Auxerre a été mis à jour le 2026-04-25 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)