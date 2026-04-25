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Ramènes pas ta fraise! Maison du Vélo Batardeau Auxerre

Ramènes pas ta fraise! Maison du Vélo Batardeau Auxerre samedi 30 mai 2026.

Lieu : Maison du Vélo Batardeau

Adresse : 1 Place Achille Ribain

Ville : 89000 Auxerre

Département : Yonne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 3 3 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Auxerre

Ramènes pas ta fraise!

Maison du Vélo Batardeau 1 Place Achille Ribain Auxerre Yonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Et si ta prochaine sortie à vélo avait le goût des fraises ?
Rejoins-nous pour une balade en boucle de 27 km au départ de la Maison du Vélo à Auxerre, entre nature, plaisir et gourmandise !
On pédale tranquillement jusqu’au Jardin de Laborde pour une cueillette de fraises en pleine saison… puis on partage un pique-nique au bord du ru de Baulche.
Au programme
Une sortie conviviale accessible à tous?
Cueillette de fraises directement chez le producteur?
Un kir à la fraise offert?
Un moment détente (oui, la sieste est autorisée)
Que tu viennes solo, entre amis ou en famille, l’ambiance sera chaleureuse et détendue. Pas de vélo ? Tu peux en louer un sur place !
Alors, tu viens pédaler, cueillir de fraises et profiter avec nous ? Inscris-toi et ramène ta fraise !   .

Maison du Vélo Batardeau 1 Place Achille Ribain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 46 24 99  maison.velo@gmail.com

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English : Ramènes pas ta fraise!

L’événement Ramènes pas ta fraise! Auxerre a été mis à jour le 2026-04-25 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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