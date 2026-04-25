Ramènes pas ta fraise! Maison du Vélo Batardeau Auxerre
Ramènes pas ta fraise! Maison du Vélo Batardeau Auxerre samedi 30 mai 2026.
Auxerre
Ramènes pas ta fraise!
Maison du Vélo Batardeau 1 Place Achille Ribain Auxerre Yonne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Et si ta prochaine sortie à vélo avait le goût des fraises ?
Rejoins-nous pour une balade en boucle de 27 km au départ de la Maison du Vélo à Auxerre, entre nature, plaisir et gourmandise !
On pédale tranquillement jusqu’au Jardin de Laborde pour une cueillette de fraises en pleine saison… puis on partage un pique-nique au bord du ru de Baulche.
Au programme
Une sortie conviviale accessible à tous?
Cueillette de fraises directement chez le producteur?
Un kir à la fraise offert?
Un moment détente (oui, la sieste est autorisée)
Que tu viennes solo, entre amis ou en famille, l’ambiance sera chaleureuse et détendue. Pas de vélo ? Tu peux en louer un sur place !
Alors, tu viens pédaler, cueillir de fraises et profiter avec nous ? Inscris-toi et ramène ta fraise ! .
Maison du Vélo Batardeau 1 Place Achille Ribain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 46 24 99 maison.velo@gmail.com
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English : Ramènes pas ta fraise!
L’événement Ramènes pas ta fraise! Auxerre a été mis à jour le 2026-04-25 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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