Rassemblement International de Montgolfières 44ème édition Le Puy-en-Velay
Rassemblement International de Montgolfières 44ème édition Le Puy-en-Velay vendredi 6 novembre 2026.
Le Puy-en-Velay
Rassemblement International de Montgolfières 44ème édition
Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 280 – 280 – 280 EUR
baptême de l’air, prix par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-06
Chaque année le rassemblement international de montgolfières colore le ciel de Haute-Loire de ses ballons aux multiples formes.
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Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 06 83 43 43 guerin.jm43@orange.fr
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English :
Every year, the international hot-air balloon gathering colors the skies of Haute-Loire with its balloons of many shapes and forms.
L’événement Rassemblement International de Montgolfières 44ème édition Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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