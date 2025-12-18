Le Puy-en-Velay

Rassemblement International de Montgolfières 44ème édition

Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 280 – 280 – 280 EUR

baptême de l’air, prix par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-06

Chaque année le rassemblement international de montgolfières colore le ciel de Haute-Loire de ses ballons aux multiples formes.

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Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 06 83 43 43 guerin.jm43@orange.fr

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English :

Every year, the international hot-air balloon gathering colors the skies of Haute-Loire with its balloons of many shapes and forms.

L’événement Rassemblement International de Montgolfières 44ème édition Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay