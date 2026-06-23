Regards croisés sur le paysage et la biodiversité du Mont Saint-Cyr Cahors vendredi 2 octobre 2026.

Cahors

Regards croisés sur le paysage et la biodiversité du Mont Saint-Cyr

Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 14:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Nos deux intervenants, l’un paysagiste, l’autre botaniste, vous emmènent en balade à travers le mont Saint-Cyr

Nos deux intervenants, l’un paysagiste, l’autre botaniste, vous emmènent en balade à travers le mont Saint-Cyr. Ils guideront votre regard pour comprendre l’évolution de ces grands ensembles paysagers. Pour expliquer ces mutations, il faudra décrypter l’histoire du site mais aussi baisser les yeux et regarder sous nos pieds pour observer le végétal. Quelle est la part de la dynamique naturelle, de l’effet du pastoralisme ou des autres activités humaines ? Quelles sont les conséquences de ces évolutions sur la biodiversité ?

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Cahors 46000 Lot Occitanie

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English :

Our two guides—one a landscape architect, the other a botanist—will take you on a walk through Mont Saint-Cyr

L’événement Regards croisés sur le paysage et la biodiversité du Mont Saint-Cyr Cahors a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cahors Vallée du Lot