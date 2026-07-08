Informations pratiques

Bourges

Remise du Prix du Roman George Sand

Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 15:00:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Le Jury du Prix du Roman George Sand, sous le parrainage de la Ville de Bourges et dans le cadre de Bourges Capitale Européenne de la Culture 2028, décernera et remettra le premier prix à l’auteur-ice distinguée, le samedi 14 novembre 2026, à 15 h, dans les salons d’honneur de la mairie de Bourges.

Cette remise officielle, à l’issue d’une sélection réalisée suivant les valeurs attachées à l’œuvre et à la personnalité de George Sand, sera décerné conjointement par le maire de Bourges, Monsieur Yann Galut ; par un représentant de Bourges 2028 ; par la présidente d’honneur du Prix, Madame Michelle PERROT ainsi que par les deux co-présidents du Jury, Madame Martine REID et Monsieur Joseph VEBRET. Cette cérémonie sera suivie d’une intervention de la lauréate ou du lauréat et d’une séance de dédicace. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire prix.gsand@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The jury for the George Sand Novel Prize, sponsored by the City of Bourges and as part of Bourges’ designation as European Capital of Culture 2028, will award and present the first prize to the winning author, on Saturday, November 14, 2026, at 3:00 p.m., in the reception halls of Bourges City Hall.

L’événement Remise du Prix du Roman George Sand Bourges a été mis à jour le 2026-07-03 par BERRY