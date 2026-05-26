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Rencontre avec Benjamin Patinaud/BOLCHEGEEK Librairie Notre Temps Valence

Rencontre avec Benjamin Patinaud/BOLCHEGEEK Librairie Notre Temps Valence mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Librairie Notre Temps

Adresse : 30 Grande rue

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Valence

Rencontre avec Benjamin Patinaud/BOLCHEGEEK

Librairie Notre Temps 30 Grande rue Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 18:00:00
fin : 2026-06-03 20:00:00

Date(s) :
2026-06-03

Rencontre avec Benjamin Patinaud, qui décrypte la pop culture sous un angle sociétal et politique sur sa chaîne YouTube Bolchegeek, à l’occasion de la sortie de son livre COGIPpunk.
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Librairie Notre Temps 30 Grande rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 78 79  librairie.notre.temps@orange.fr

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English :

Interview with Benjamin Patinaud, who deciphers pop culture from a societal and political angle on his YouTube channel Bolchegeek, to mark the release of his book COGIPpunk.

L’événement Rencontre avec Benjamin Patinaud/BOLCHEGEEK Valence a été mis à jour le 2026-05-23 par Valence Romans Tourisme

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