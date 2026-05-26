Rencontre avec Benjamin Patinaud/BOLCHEGEEK Librairie Notre Temps Valence
Rencontre avec Benjamin Patinaud/BOLCHEGEEK Librairie Notre Temps Valence mercredi 3 juin 2026.
Valence
Rencontre avec Benjamin Patinaud/BOLCHEGEEK
Librairie Notre Temps 30 Grande rue Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 18:00:00
fin : 2026-06-03 20:00:00
Date(s) :
2026-06-03
Rencontre avec Benjamin Patinaud, qui décrypte la pop culture sous un angle sociétal et politique sur sa chaîne YouTube Bolchegeek, à l’occasion de la sortie de son livre COGIPpunk.
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Librairie Notre Temps 30 Grande rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 78 79 librairie.notre.temps@orange.fr
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English :
Interview with Benjamin Patinaud, who deciphers pop culture from a societal and political angle on his YouTube channel Bolchegeek, to mark the release of his book COGIPpunk.
L’événement Rencontre avec Benjamin Patinaud/BOLCHEGEEK Valence a été mis à jour le 2026-05-23 par Valence Romans Tourisme
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