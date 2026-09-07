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Rencontre avec Jérôme Marin dit Monsieur K, Halle aux grains, Blois

jeudi 12 novembre 2026 · Halle aux grains · Blois

Rencontre avec Jérôme Marin dit Monsieur K, Halle aux grains, Blois

Informations pratiques

Début
jeudi 12 novembre 2026
Fin
jeudi 12 novembre 2026
Lieu
Halle aux grains
Adresse
2 place Jean Jaurès, 41000 Blois, France
Ville
41000 Blois
Département
Loir-et-Cher

Rencontre avec Jérôme Marin dit Monsieur K Jeudi 12 novembre, 19h00 Halle aux grains Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-12T19:00:00+01:00 – 2026-11-12T20:30:00+01:00
Fin : 2026-11-12T19:00:00+01:00 – 2026-11-12T20:30:00+01:00

Temps de rencontre autour d’un verre avec Jérôme Marin dit Monsieur K.
Un moment ouvert et convivial mêlant récit personnel, chansons, images et échanges, pour entrer dans les coulisses d’un cabaret indiscipliné.

Halle aux grains 2 place Jean Jaurès, 41000 Blois, France Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254904400 https://www.halleauxgrains.com À chaque saison, la “Hag” propose une programmation riche, variée et de qualité, mélangeant les arts et les genres : théâtre, danse, musique, cirque, cabaret, etc., adaptée à tous les âges. Parking à proximité. Bus : lignes B, C, E, F, G, I – arrêt Jean Jaurès + Navette.
Temps de rencontre autour d’un verre avec Jérôme Marin.

©Monsieur GAC

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