Rencontre avec les créateurs des laque-films de l’exposition « Mémoires de sols », Muséum d’Histoire Naturelle, Blois
samedi 19 septembre 2026 · Muséum d'Histoire Naturelle · Blois
Informations pratiques
Rencontre avec les créateurs des laque-films de l’exposition « Mémoires de sols » 19 et 20 septembre Muséum d’Histoire Naturelle Loir-et-Cher
Entrée libre- Galerie du muséum
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Venez rencontrer Dominique et Folkert Van Oort pour admirer leur travail et échanger sur leurs surprenantes techniques de réalisation de leurs tableaux de sols.
Muséum d’Histoire Naturelle 6 Rue des Jacobins, 41000 Blois, France Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254902100 https://www.blois.fr/attractive/remarquable/museum Les collections de géologie et de paléontologie sont classées à l’Inventaire national du patrimoine géologique. Les collections en général représentent bien la biodiversité locale. Le Muséum est tout près des parcs souterrains Valin-de-La-Vaissière et du Château.
Venez rencontrer Dominique et Folkert Van Oort pour admirer leur travail et échanger sur leurs surprenantes techniques de réalisation de leurs tableaux de sols.
© Dominique et Folkert Van Oort
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