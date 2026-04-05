Rencontre avec les créateurs des laque-films de l’exposition « Mémoires de sols », Muséum d’Histoire Naturelle, Blois

Informations pratiques

Rencontre avec les créateurs des laque-films de l’exposition « Mémoires de sols » 19 et 20 septembre Muséum d’Histoire Naturelle Loir-et-Cher

Entrée libre- Galerie du muséum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez rencontrer Dominique et Folkert Van Oort pour admirer leur travail et échanger sur leurs surprenantes techniques de réalisation de leurs tableaux de sols.

Muséum d’Histoire Naturelle 6 Rue des Jacobins, 41000 Blois, France Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254902100 https://www.blois.fr/attractive/remarquable/museum Les collections de géologie et de paléontologie sont classées à l’Inventaire national du patrimoine géologique. Les collections en général représentent bien la biodiversité locale. Le Muséum est tout près des parcs souterrains Valin-de-La-Vaissière et du Château.

Venez rencontrer Dominique et Folkert Van Oort pour admirer leur travail et échanger sur leurs surprenantes techniques de réalisation de leurs tableaux de sols.

© Dominique et Folkert Van Oort