Rencontre avec Mathilde Blézat autour de son livre Si on s’arrête le monde s’arrête Librairie Notre Temps Valence

Valence

Rencontre avec Mathilde Blézat autour de son livre Si on s’arrête le monde s’arrête

Librairie Notre Temps 30 Grande rue Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:30:00

fin : 2026-06-06 20:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Rencontre et séance de dédicace avec Mathilde Blézat, autrice du livre Si on s’arrête le monde s’arrête paru aux éditions La Déferlante.

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Librairie Notre Temps 30 Grande rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 78 79 librairie.notre.temps@orange.fr

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English :

Meet and book signing with Mathilde Blézat, author of Si on s’arrête le monde s’arrête , published by La Déferlante.

L’événement Rencontre avec Mathilde Blézat autour de son livre Si on s’arrête le monde s’arrête Valence a été mis à jour le 2026-05-22 par Valence Romans Tourisme