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Rencontre avec Sabrina Erin Gin (Olympe rêve) pour son livre Faire taire les femmes Librairie Notre Temps Valence

Rencontre avec Sabrina Erin Gin (Olympe rêve) pour son livre Faire taire les femmes Librairie Notre Temps Valence mardi 16 juin 2026.

Lieu : Librairie Notre Temps

Adresse : 30 Grande rue

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Valence

Rencontre avec Sabrina Erin Gin (Olympe rêve) pour son livre Faire taire les femmes

Librairie Notre Temps 30 Grande rue Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 18:00:00
fin : 2026-06-16 20:00:00

Date(s) :
2026-06-16

Rencontre avec Sabrina Erin Gin (Olympe rêve) pour son livre Faire taire les femmes paru aux éditions Leduc.
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Librairie Notre Temps 30 Grande rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 78 79  librairie.notre.temps@orange.fr

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English :

Interview with Sabrina Erin Gin (Olympe rêve) for her book Faire taire les femmes , published by Leduc.

L’événement Rencontre avec Sabrina Erin Gin (Olympe rêve) pour son livre Faire taire les femmes Valence a été mis à jour le 2026-05-22 par Valence Romans Tourisme

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