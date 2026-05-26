Rencontre avec Sabrina Erin Gin (Olympe rêve) pour son livre Faire taire les femmes Librairie Notre Temps Valence
Rencontre avec Sabrina Erin Gin (Olympe rêve) pour son livre Faire taire les femmes Librairie Notre Temps Valence mardi 16 juin 2026.
Valence
Rencontre avec Sabrina Erin Gin (Olympe rêve) pour son livre Faire taire les femmes
Librairie Notre Temps 30 Grande rue Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 18:00:00
fin : 2026-06-16 20:00:00
Date(s) :
2026-06-16
Rencontre avec Sabrina Erin Gin (Olympe rêve) pour son livre Faire taire les femmes paru aux éditions Leduc.
.
Librairie Notre Temps 30 Grande rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 78 79 librairie.notre.temps@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Interview with Sabrina Erin Gin (Olympe rêve) for her book Faire taire les femmes , published by Leduc.
L’événement Rencontre avec Sabrina Erin Gin (Olympe rêve) pour son livre Faire taire les femmes Valence a été mis à jour le 2026-05-22 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Les entreprises de Valence recrutent, Lieu communiqué aux inscrits – Valence, Valence 26 mai 2026
- Les entreprises de Valence recrutent Lieu communiqué aux inscrits – Valence Valence 26 mai 2026
- Ciné-psychanalyse L’étranger Cinéma Le Navire Valence 26 mai 2026
- Projet musical des classes de cuivres Les Fables de La Fontaine Auditorium de la Maison de la Musique et de la Danse Valence 27 mai 2026
- 80 ans du Secours Catholique Caritas France Valence 27 mai 2026