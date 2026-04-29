Rencontre avec Violette Bernad et Mini-concert avec Melba Librairie Notre Temps Valence

Valence

Rencontre avec Violette Bernad et Mini-concert avec Melba

Librairie Notre Temps 30 grande rue Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 18:30:00

fin : 2026-05-06 20:30:00

Date(s) :

2026-05-06

Violette Bernad, scénariste valentinoise (autrice de la BD Triso Tornado) viendra nous présenter sa nouvelle bande dessinée Lou des Bois aux éditions Futuropolis, accompagnée de la chanteuse Melba qui a composé deux chansons pour accompagner la BD.

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Librairie Notre Temps 30 grande rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 78 79 librairie.notre.temps@orange.fr

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English :

Valence-based scriptwriter Violette Bernad (author of the comic strip Triso Tornado) will be on hand to present her new comic strip Lou des Bois, published by Futuropolis, accompanied by singer Melba, who composed two songs to accompany the comic strip.

L’événement Rencontre avec Violette Bernad et Mini-concert avec Melba Valence a été mis à jour le 2026-04-25 par Valence Romans Tourisme