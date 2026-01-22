Rencontres citoyennes à Calligramme Cahors

Cahors

Rencontres citoyennes à Calligramme

75 rue Joffre Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Les rencontres citoyennes de Cahors, dont Calligramme est partenaire, organisent une journée de conférence au centre universitaire Maurice Faure.

Lors de cette journée nous serons amenés à échanger et nourrir le débat autour de grands enjeux citoyens : laïcité, racisme, antisémitisme, mémoire et histoire.

L’historien et coordinateur au mémoriel de la Shoah, Alban Perrin, Alexandre Bande, professeur d’histoire au CPGE, historien et intervenant au mémoriel de la Shoah et Benoît Drouot, enseignant et membre du conseil des sages de la laïcité seront les invités de ce temps fort.

Entrée sur inscription (120 places)

Les rencontres citoyennes de Cahors, dont Calligramme est partenaire, organisent une journée de conférence au centre universitaire Maurice Faure.

Lors de cette journée nous serons amenés à échanger et nourrir le débat autour de grands enjeux citoyens : laïcité, racisme, antisémitisme, mémoire et histoire.

L’historien et coordinateur au mémoriel de la Shoah, Alban Perrin, Alexandre Bande, professeur d’histoire au CPGE, historien et intervenant au mémoriel de la Shoah et Benoît Drouot, enseignant et membre du conseil des sages de la laïcité seront les invités de ce temps fort.

Entrée sur inscription (120 places)

.

75 rue Joffre Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 66 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les rencontres citoyennes de Cahors, of which Calligramme is a partner, is organizing a one-day conference at the Maurice Faure university center.

During the day, we will be invited to exchange ideas and fuel the debate around major civic issues: secularism, racism, anti-Semitism, memory and history.

The historian and coordinator of the memorial of the Shoah, Alban Perrin, Alexandre Bande, history teacher at the CPGE, historian and speaker at the memorial of the Shoah and Benoît Drouotalban Perrin, historian and coordinator of the Shoah memorial, Alexandre Bande, history teacher at the CPGE, historian and speaker at the Shoah memorial, and Benoît Drouot, teacher and member of the Conseil des sages de laïcité, will be the guests of this high point.

Entrance upon registration (120 places)

L’événement Rencontres citoyennes à Calligramme Cahors a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Cahors Vallée du Lot