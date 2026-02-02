Rencontres nationales chauves-souris

Bourges

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-22

2026-03-20

Conférence technique sur les chauves-souris

Tous les 2 ans, les rencontres nationales de Bourges rassemblent les passionnés de chauves-souris du territoire français et des pays alentours, dans la capitale française de la chauve-souris Bourges. Cette manifestation est organisée principalement pour constituer un lieu d’échange et de rencontre. 20 .

34 rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

English :

Technical conference on bats

