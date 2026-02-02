Rencontres nationales chauves-souris Bourges
Rencontres nationales chauves-souris Bourges vendredi 20 mars 2026.
34 rue Henri Sellier Bourges Cher
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-22
2026-03-20
Conférence technique sur les chauves-souris
Tous les 2 ans, les rencontres nationales de Bourges rassemblent les passionnés de chauves-souris du territoire français et des pays alentours, dans la capitale française de la chauve-souris Bourges. Cette manifestation est organisée principalement pour constituer un lieu d’échange et de rencontre. 20 .
34 rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60 conservatoire@ville-bourges.fr
English :
Technical conference on bats
