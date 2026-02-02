Rencontres nationales chauves-souris Bourges

Rencontres nationales chauves-souris

Rencontres nationales chauves-souris Bourges vendredi 20 mars 2026.

Rencontres nationales chauves-souris

34 rue Henri Sellier Bourges Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-22

Date(s) :
2026-03-20

Conférence technique sur les chauves-souris
Tous les 2 ans, les rencontres nationales de Bourges rassemblent les passionnés de chauves-souris du territoire français et des pays alentours, dans la capitale française de la chauve-souris Bourges. Cette manifestation est organisée principalement pour constituer un lieu d’échange et de rencontre. 20  .

34 rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60  conservatoire@ville-bourges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Technical conference on bats

L’événement Rencontres nationales chauves-souris Bourges a été mis à jour le 2026-01-30 par OT BOURGES