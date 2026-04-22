Rendez-Vous au Jardin Atelier Floral Bourges
Rendez-Vous au Jardin Atelier Floral Bourges dimanche 7 juin 2026.
Bourges
Rendez-Vous au Jardin Atelier Floral
Place Etienne Dolet Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 11:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Initiez-vous à l’art floral avec Billie et ses fleurs lors d’un atelier créatif autour de l’exposition ELLES Parcours féminins .
Dans le cadre de l’exposition ELLES Parcours féminins , la Maison des Musées propose un atelier floral animé par Billie et ses fleurs. Les participants sont invités à découvrir l’art de la composition florale, en écho aux thématiques de l’exposition. Un moment créatif et inspirant à partager, accessible à tous. Deux sessions sont proposées le dimanche 7 juin à 10h et à 11h.
Atelier gratuit, sur inscription. .
Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 82 45 maisondesmusees@ville-bourges.fr
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English :
Initiate yourself to floral art with Billie and her flowers during a creative workshop around the exhibition ELLES? Parcours féminins exhibition.
L’événement Rendez-Vous au Jardin Atelier Floral Bourges a été mis à jour le 2026-04-22 par OT BOURGES
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