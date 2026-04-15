Rendez-Vous aux Jardins au Colibri Valence – Découverte de la Nature en Ville !, Jardin Le Colibri, Valence

Rendez-Vous aux Jardins au Colibri Valence – Découverte de la Nature en Ville ! Samedi 6 juin, 10h00 Jardin Le Colibri Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Une Nature en Ville sous haute bienveillance au Jardin du Colibri

Parcours d’observation : Explorez plantes, fleurs et insectes lors d’ateliers avec loupes, jumelles et supports à fabriquer. Profitez également de sorties naturalistes au jardin et dans le parc Jean Perdrix jouxtant le jardin !

Atelier Land’Art

Atelier de théâtre

Visite de GREEN’TERS de 10 h à 12 h – une promenade à la découverte du parcours longeant les jardins depuis l’Oasis jusqu’à Vallès. Ce cheminement, guidé par nos Green’ters bénévoles, raconte l’histoire du quartier et celle de nos arbres et jardins. Cette balade illustre le projet du Mat de végétaliser notre environnement urbain, baptisé « La Trame verte ».

Et sur le temps de midi possibilité : Repas barbecue accompagné d’une buvette

Jardin Le Colibri route de Montélier 26000 Valence – Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 07 82 27 55 74 https://lematdrome.fr/ https://www.facebook.com/lematdrome1/ COLIBRI

Un lieu paisible, à proximité du parc Perdrix. Comme dans tous les jardins de l’association, les jardiniers entretiennent les espaces communs lors de chantiers collectifs.

Situé à côté de la Maison de la vie associative et en bordure du Parc Jean Perdrix., le jardin Colibri rassemble 13 parcelles familiales ou collectives accueillant 14 familles. Parkings devant le Jardin

Accès Bus

Une Nature en Ville sous haute bienveillance au Jardin du Colibri

© Le Mat Drôme