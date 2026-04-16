Rendez-vous aux jardins au Musée de Valence Musée de Valence Valence

Valence

Rendez-vous aux jardins au Musée de Valence

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Venez profiter des événements Rendez-vous aux jardins au Musée de Valence !

Le jardin du musée sera ouvert tout le week-end.

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Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 service-reservation-musee@mairie-valence.fr

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English :

Come and enjoy the Rendez-vous aux jardins events at the Musée de Valence!

The museum garden will be open all weekend.

L’événement Rendez-vous aux jardins au Musée de Valence Valence a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme