Rendez-vous aux jardins au Musée de Valence Musée de Valence Valence
Rendez-vous aux jardins au Musée de Valence Musée de Valence Valence samedi 6 juin 2026.
Valence
Rendez-vous aux jardins au Musée de Valence
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Venez profiter des événements Rendez-vous aux jardins au Musée de Valence !
Le jardin du musée sera ouvert tout le week-end.
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Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 service-reservation-musee@mairie-valence.fr
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English :
Come and enjoy the Rendez-vous aux jardins events at the Musée de Valence!
The museum garden will be open all weekend.
L’événement Rendez-vous aux jardins au Musée de Valence Valence a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme
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