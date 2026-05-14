Rendez-vous aux jardins Muséum Auxerre

Auxerre

Rendez-vous aux jardins

Muséum 5 Boulevard Vauban Auxerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-07 17:30:00

Date(s) :

2026-06-06

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, découvrez ou redécouvrez la biodiversité du parc du Muséum.

Au programme Visite sensorielle du parc par l’Office de Tourisme de l’Auxerrois. Petits ou grands, venez visiter le parc en compagnie d’une guide ! Au fil de la visite, chacun de vos sens sera sollicité pour vous permettre de découvrir la biodiversité insoupçonnée du parc faune du sol, plantes sauvages. Jeu de piste Animaux cachés

Pas facile de voir les animaux, cachés dans le feuillage et parfois camouflés grâce à leurs couleurs. L’équipe du Muséum vous a préparé un jeu de piste saurez-vous retrouver les silhouettes d’animaux qu’ils ont dispersées dans le parc ? Visite Le parc à travers le temps par l’Office de Tourisme de l’Auxerrois.

Visite guidée, partez à la découverte du parc et de son histoire d’un jardin privatif à un îlot de biodiversité. Tout public. .

Muséum 5 Boulevard Vauban Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 96 40 museum@auxerre.com

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English : Rendez-vous aux jardins

L’événement Rendez-vous aux jardins Auxerre a été mis à jour le 2026-05-14 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)