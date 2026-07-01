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Rendez-vous dans les parcs, Parc de l’Abbaye St Ruf, Avignon

vendredi 17 juillet 2026 · Parc de l'Abbaye St Ruf · Avignon

Rendez-vous dans les parcs, Parc de l’Abbaye St Ruf, Avignon

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Lieu
Parc de l'Abbaye St Ruf
Adresse
Avenue du Moulin Notre Dame 84000 Avignon
Ville
84000 Avignon
Département
Vaucluse
Tarif
Entrée libre et gratuite

Rendez-vous dans les parcs Vendredi 17 juillet, 09h30 Parc de l’Abbaye St Ruf Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T09:30:00+02:00 – 2026-07-17T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-17T09:30:00+02:00 – 2026-07-17T12:00:00+02:00

Retrouvez votre bibliothèque nomade dans le parc. Au programme : des lectures, des jeux, des ateliers et autres surprises !

Parc de l’Abbaye St Ruf Avenue du Moulin Notre Dame 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Sud Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.avignon.fr/les-equipements/les-parcs-et-jardins/les-parcs-du-centre-ville/parc-du-rocher-des-doms-4-1-3-4 Ouverture :
à partir de 7h30 toute l’année

Fermeture :
Octobre à mars : 18h00
Avril, mai, août, septembre : 20h00
Juin, juillet : 22h00 Tram :
Station Jouveau

Vélopop :
Station Place Saint-Ruf
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