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Rendez-vous dans les parcs, Square Indochine, Avignon

jeudi 16 juillet 2026 · Square Indochine · Avignon

Rendez-vous dans les parcs, Square Indochine, Avignon

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Lieu
Square Indochine
Adresse
31 avenue Monclar
Ville
84000 Avignon
Département
Vaucluse
Tarif
Entrée libre et gratuite

Rendez-vous dans les parcs Jeudi 16 juillet, 09h30 Square Indochine Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T09:30:00+02:00 – 2026-07-16T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-16T09:30:00+02:00 – 2026-07-16T12:00:00+02:00

En partenariat avec le Totem

Retrouvez votre bibliothèque nomade dans le parc. Au programme : des lectures, des jeux, des ateliers et autres surprises !

Square Indochine 31 avenue Monclar Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
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