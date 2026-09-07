Rendez-vous littéraire : Yannick Haenel, à l’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège, Foix

Informations pratiques

Rendez-vous littéraire : Yannick Haenel Mercredi 30 septembre, 18h30 à l’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège Ariège

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T18:30:00+02:00 – 2026-09-30T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-30T18:30:00+02:00 – 2026-09-30T19:30:00+02:00

Un roman somptueux sur la condition des enseignants.

« Quand, durant toutes ces années, je m’asseyais dans le RER, à l’aube, pour aller au collège, et que ça n’allait pas, je prononçais cette phrase : La solitude des professeurs est infinie. Autrement dit, je me racontais déjà cette histoire. Je n’ai jamais cessé de me la raconter, mais si je prends soin de l’écrire enfin, c’est précisément parce qu’en elle quelque chose m’échappe, une chose qui ne passe pas : trente ans plus tard, elle me reste en travers de la gorge. La solitude des professeurs est infinie, c’est-à-dire qu’elle ne finit jamais. »

Jean Deichel, jeune professeur de français, fait son stage dans un collège de la banlieue parisienne. La nuit, il loge dans un Tennis-Club à Deuilla-Barre ; le jour, il découvre les difficultés du métier en même temps que ses joies profondes, la violence de l’École en même temps que sa beauté.

Mais Jean est aussi un poète ivre d’aventure, attentif à trouver la lumière de la « vraie vie » au cœur du quotidien le plus gris : dans des jardins réels ou rêvés, au bord d’un lac, lors d’évasions à Pompéi et Tarquinia, mais surtout dans la grâce fragile d’un cours réussi.

Avec une écriture somptueuse, qui atteint l’équilibre entre réalité politique et mystère existentiel, Yannick Haenel nous offre un grand roman sur la condition des enseignants.

Yannick Haenel anime la revue et la collection Aventures, aux Éditions Gallimard. Il a notamment publié Cercle (prix Décembre 2007 et prix Roger Nimier 2008), Jan Karski (prix Interallié et prix du Roman Fnac 2009) et Tiens ferme ta couronne (prix Médicis 2017).

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La solitude des professeurs est infinie Ed. Gallimard littérature rendez-vous littéraire

L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège