Beauvais

Rendez-vous nocturne

203 Rue de Paris Beauvais Oise

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 20:00:00

fin : 2026-04-29 21:00:00

Date(s) :

2026-04-29 2026-05-20 2026-06-17 2026-09-19

Créons l’histoire ensemble ! En famille ou entre amis, partez à la lampe torche découvrir les secrets du lieu. Véritable temps d’échange où le public participe (énigmes, lecture, mini-défis…). Une expérience nocturne conviviale et immersive, où le patrimoine se découvre autrement.

Durée 1h, en extérieur et intérieur

Créons l’histoire ensemble ! En famille ou entre amis, partez à la lampe torche découvrir les secrets du lieu. Véritable temps d’échange où le public participe (énigmes, lecture, mini-défis…). Une expérience nocturne conviviale et immersive, où le patrimoine se découvre autrement.

Durée 1h, en extérieur et intérieur .

203 Rue de Paris Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 15 67 62 maladrerie@beauvaisis.fr

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English :

Let’s create history together! With family or friends, set off by torchlight to discover the secrets of the site. It’s a real time for sharing, with the public taking part in puzzles, readings and mini-challenges. A friendly, immersive nocturnal experience, where heritage can be discovered in a whole new way.

Duration: 1h, outdoors and indoors

L’événement Rendez-vous nocturne Beauvais a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis