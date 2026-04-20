Rendez-vous nocturne Beauvais
Rendez-vous nocturne Beauvais mercredi 29 avril 2026.
Beauvais
Rendez-vous nocturne
203 Rue de Paris Beauvais Oise
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 20:00:00
fin : 2026-04-29 21:00:00
Date(s) :
2026-04-29 2026-05-20 2026-06-17 2026-09-19
Créons l’histoire ensemble ! En famille ou entre amis, partez à la lampe torche découvrir les secrets du lieu. Véritable temps d’échange où le public participe (énigmes, lecture, mini-défis…). Une expérience nocturne conviviale et immersive, où le patrimoine se découvre autrement.
Durée 1h, en extérieur et intérieur
Créons l’histoire ensemble ! En famille ou entre amis, partez à la lampe torche découvrir les secrets du lieu. Véritable temps d’échange où le public participe (énigmes, lecture, mini-défis…). Une expérience nocturne conviviale et immersive, où le patrimoine se découvre autrement.
Durée 1h, en extérieur et intérieur .
203 Rue de Paris Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 15 67 62 maladrerie@beauvaisis.fr
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English :
Let’s create history together! With family or friends, set off by torchlight to discover the secrets of the site. It’s a real time for sharing, with the public taking part in puzzles, readings and mini-challenges. A friendly, immersive nocturnal experience, where heritage can be discovered in a whole new way.
Duration: 1h, outdoors and indoors
L’événement Rendez-vous nocturne Beauvais a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis
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