Rétro Game Festival Beauvais

Beauvais

Rétro Game Festival

3 Avenue Paul Henri Spaak Beauvais Oise

Tarif : 4.31 – 4.31 – 8.38 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 10:00:00

fin : 2026-11-08 19:00:00

Date(s) :

2026-11-07

Les manettes sont prêtes à reprendre du service. Du 6 au 8 novembre 2026, l’Elispace accueillera une nouvelle édition du Rétro Game Festival, rendez-vous incontournable des amateurs de jeux vidéo et de pop culture.

Cette année, l’événement mettra à l’honneur l’univers Marvel et ouvrira également ses portes à la K-pop, avec de nombreuses animations à découvrir tout au long du week-end. Consoles rétro, bornes d’arcade, compétitions, invités et surprises rythmeront ces trois jours placés sous le signe du divertissement et du partage.

Les manettes sont prêtes à reprendre du service. Du 6 au 8 novembre 2026, l’Elispace accueillera une nouvelle édition du Rétro Game Festival, rendez-vous incontournable des amateurs de jeux vidéo et de pop culture.

Cette année, l’événement mettra à l’honneur l’univers Marvel et ouvrira également ses portes à la K-pop, avec de nombreuses animations à découvrir tout au long du week-end. Consoles rétro, bornes d’arcade, compétitions, invités et surprises rythmeront ces trois jours placés sous le signe du divertissement et du partage. .

3 Avenue Paul Henri Spaak Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 01 01

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English :

The controllers are ready to go again. From November 6 to 8, 2026, the Elispace will be hosting another edition of the Rétro Game Festival, a not-to-be-missed event for fans of video games and pop culture.

This year, the event will focus on the Marvel universe and will also open its doors to K-pop, with numerous activities to discover throughout the weekend. Retro consoles, arcade terminals, competitions, guests and surprises will punctuate these three days of entertainment and sharing.

L’événement Rétro Game Festival Beauvais a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis