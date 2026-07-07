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AGENDA · Le Puy-en-Velay

Rêve du nouveau monde démonstration équestre Le Puy-en-Velay

samedi 19 septembre 2026 · Le Puy-en-Velay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Place du Breuil
Ville
43000 Le Puy-en-Velay
Département
Haute-Loire
Tarif
8 8 8 Tarif réduit

Le Puy-en-Velay

Rêve du nouveau monde démonstration équestre

Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Un voyage pour le nouveau monde est en préparation et Eléanor du Velay souhaite de tout cœur y participer… ce qui ne manque pas d’inquiéter Monseigneur le duc !
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Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45 

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English :

A voyage to the New World is in the works, and Éléonore du Velay dearly hopes to take part—a prospect that certainly worries His Grace the Duke!

L’événement Rêve du nouveau monde démonstration équestre Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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