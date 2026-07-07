Rêve du nouveau monde démonstration équestre Le Puy-en-Velay
samedi 19 septembre 2026 · Le Puy-en-Velay
Informations pratiques
Le Puy-en-Velay
Rêve du nouveau monde démonstration équestre
Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Un voyage pour le nouveau monde est en préparation et Eléanor du Velay souhaite de tout cœur y participer… ce qui ne manque pas d’inquiéter Monseigneur le duc !
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Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45
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English :
A voyage to the New World is in the works, and Éléonore du Velay dearly hopes to take part—a prospect that certainly worries His Grace the Duke!
L’événement Rêve du nouveau monde démonstration équestre Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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