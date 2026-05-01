Run and Book Club Romance Librairie Café Valence

Valence

Run and Book Club

Romance Librairie Café 4 rue Sauniere Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Courez, lisez, échangez le Run & Book Club de Romance Librairie Café vous propose une matinée originale entre sport et passion des livres.

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Romance Librairie Café 4 rue Sauniere Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 16 24 60 romance.librairie@gamil.com

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English :

Run, read and exchange ideas: Romance Librairie Café’s Run & Book Club offers you an original morning combining sport and a passion for books.

L’événement Run and Book Club Valence a été mis à jour le 2026-05-21 par Valence Romans Tourisme