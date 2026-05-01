Run and Book Club Romance Librairie Café Valence
Run and Book Club Romance Librairie Café Valence samedi 30 mai 2026.
Valence
Run and Book Club
Romance Librairie Café 4 rue Sauniere Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Courez, lisez, échangez le Run & Book Club de Romance Librairie Café vous propose une matinée originale entre sport et passion des livres.
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Romance Librairie Café 4 rue Sauniere Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 16 24 60 romance.librairie@gamil.com
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English :
Run, read and exchange ideas: Romance Librairie Café’s Run & Book Club offers you an original morning combining sport and a passion for books.
L’événement Run and Book Club Valence a été mis à jour le 2026-05-21 par Valence Romans Tourisme
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