Safari-Typo, Place Gordaine, Bourges

Informations pratiques

Safari-Typo Samedi 19 septembre, 15h00 Place Gordaine Cher

Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Partez pour un safari-Typo dans la jungle des alphabets des rues de la ville, à la recherche de l’objet typographique vieux de 500 ans ou frais de la veille, jamais obsolète. Chassez le caractère ancien et moderne au coin d’une vitrine branchée ou abandonnée. Levez le nez et appréciez leurs « œils », leurs approches, leurs belles jambes…

Un nouveau circuit de découverte de Bourges sous l’angle de la typographie et du graphisme.

Place Gordaine Place Gordaine, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 50 31 75 http://www.geoffroy-tory.net [{« type »: « email », « value »: « info@geoffroy-tory.net »}]

Partez pour un safari-Typo dans la jungle des alphabets des rues de la ville, à la recherche de l’objet typographique vieux de 500 ans ou frais de la veille, jamais obsolète.

©Julie Fujara