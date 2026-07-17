Safari-Typo, Place Gordaine, Bourges
samedi 19 septembre 2026 · Place Gordaine · Bourges
Informations pratiques
Safari-Typo Samedi 19 septembre, 15h00 Place Gordaine Cher
Nombre de places limité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Partez pour un safari-Typo dans la jungle des alphabets des rues de la ville, à la recherche de l’objet typographique vieux de 500 ans ou frais de la veille, jamais obsolète. Chassez le caractère ancien et moderne au coin d’une vitrine branchée ou abandonnée. Levez le nez et appréciez leurs « œils », leurs approches, leurs belles jambes…
Un nouveau circuit de découverte de Bourges sous l’angle de la typographie et du graphisme.
Place Gordaine Place Gordaine, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 50 31 75 http://www.geoffroy-tory.net [{« type »: « email », « value »: « info@geoffroy-tory.net »}]
Partez pour un safari-Typo dans la jungle des alphabets des rues de la ville, à la recherche de l’objet typographique vieux de 500 ans ou frais de la veille, jamais obsolète.
©Julie Fujara
À voir aussi à Bourges (Cher)
- Spectacle Compagnie Opus La Grande Tablée Bourges 17 juillet 2026
- Visite guidée Bourges et ses écrivains Bourges 18 juillet 2026
- Concert Le Grand Barouf Bleu noir Bourges 18 juillet 2026
- Concert Les très Riches Heures de l’Orgue en Berry Bourges 19 juillet 2026
- Visite Express L’église Saint Bonnet Bourges 21 juillet 2026