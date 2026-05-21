Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Saison culturelle Booder, Ah… l’école ! Spectacles en Velay Le Puy-en-Velay

Saison culturelle Booder, Ah… l’école ! Spectacles en Velay Le Puy-en-Velay jeudi 22 octobre 2026.

Lieu : Spectacles en Velay

Adresse : Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay

Ville : 43000 Le Puy-en-Velay

Département : Haute-Loire

Début : jeudi 22 octobre 2026

Fin : jeudi 22 octobre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Le Puy-en-Velay

Saison culturelle Booder, Ah… l’école !

Spectacles en Velay Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 20:00:00
fin : 2026-10-22

Date(s) :
2026-10-22

Après l’énorme succès de Booder is back , Booder a repris son cahier et son crayon quatre couleurs pour nous écrire un spectacle drôle et touchant Ah… l’école !
  .

Spectacles en Velay Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45  letheatre@lepuyenvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After the huge success of Booder is back , Booder is back with his notebook and four-colour pencil to write a funny and touching show: Ah? school!

L’événement Saison culturelle Booder, Ah… l’école ! Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

À voir aussi à Le Puy-en-Velay (Haute-Loire)