Saison culturelle Booder, Ah… l’école ! Spectacles en Velay Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Saison culturelle Booder, Ah… l’école !

Spectacles en Velay Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 20:00:00

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-22

Après l’énorme succès de Booder is back , Booder a repris son cahier et son crayon quatre couleurs pour nous écrire un spectacle drôle et touchant Ah… l’école !

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Spectacles en Velay Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45 letheatre@lepuyenvelay.fr

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English :

After the huge success of Booder is back , Booder is back with his notebook and four-colour pencil to write a funny and touching show: Ah? school!

L’événement Saison culturelle Booder, Ah… l’école ! Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay