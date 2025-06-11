Saison culturelle Calogero | COMPLET Théâtre Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Saison culturelle Calogero | COMPLET

Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 60 EUR

Série 1 60€

Série 2 48€

Série 3 37€

Série 4 10€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 20:30:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Quinze ans après, Calogero retrouvera les théâtres dès septembre 2025 pour une tournée évènement de plus de 150 dates.

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Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45

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English :

Fifteen years on, Calogero returns to theaters in September 2025 for an event tour of over 150 dates.

L’événement Saison culturelle Calogero | COMPLET Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-06-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay