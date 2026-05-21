Saison culturelle Camille Berthollet, Legends Spectacles en Velay Le Puy-en-Velay
Saison culturelle Camille Berthollet, Legends Spectacles en Velay Le Puy-en-Velay jeudi 5 novembre 2026.
Le Puy-en-Velay
Saison culturelle Camille Berthollet, Legends
Spectacles en Velay Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 20:30:00
fin : 2026-11-05
Date(s) :
2026-11-05
Élargir le tour d’horizon de la musique est au cœur de sa mission. À seulement 26 ans, Camille Berthollet s’impose comme l’une des rares artistes à exceller à la fois au violon et au violoncelle.
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Spectacles en Velay Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45 letheatre@lepuyenvelay.fr
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English :
Broadening the musical horizon is at the heart of her mission. At just 26, Camille Berthollet has established herself as one of the rare artists to excel on both violin and cello.
L’événement Saison culturelle Camille Berthollet, Legends Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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