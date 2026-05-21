Saison culturelle Dalida Diva Tzigane Spectacles en Velay Le Puy-en-Velay
Saison culturelle Dalida Diva Tzigane Spectacles en Velay Le Puy-en-Velay mercredi 2 décembre 2026.
Le Puy-en-Velay
Saison culturelle Dalida Diva Tzigane
Spectacles en Velay Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 20:30:00
fin : 2026-12-02
Date(s) :
2026-12-02
Après deux ans de tournée autour de son album La Pieva , Barbara Pravi, autrice-compositrice-interprète connue pour s’engager en faveur des droits des femmes, sera de retour sur scène pour rendre hommage à la grande artiste Dalida.
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Spectacles en Velay Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45 letheatre@lepuyenvelay.fr
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English :
After a two-year tour around her album La Pieva , Barbara Pravi, singer-songwriter known for her commitment to women?s rights, will be back on stage to pay tribute to the great artist Dalida.
L’événement Saison culturelle Dalida Diva Tzigane Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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