Saison culturelle Fabien Ruiz (claquettes jazz) Spectacles en Velay Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Saison culturelle Fabien Ruiz (claquettes jazz)

Spectacles en Velay Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Fabien Ruiz, héritier spirituel de Fred Astaire et coach-chorégraphe du film The Artist (5 Oscars, 6 Césars), transforme la scène en une explosion de rythme grâce à ses claquettes.

.

Spectacles en Velay Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45 letheatre@lepuyenvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fabien Ruiz, Fred Astaire’s spiritual heir and coach-choreographer of the film The Artist (5 Oscars, 6 Césars), transforms the stage into an explosion of rhythm with his tap dancing.

L’événement Saison culturelle Fabien Ruiz (claquettes jazz) Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay