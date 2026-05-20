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Saison culturelle Fabien Ruiz (claquettes jazz) Spectacles en Velay Le Puy-en-Velay

Saison culturelle Fabien Ruiz (claquettes jazz) Spectacles en Velay Le Puy-en-Velay samedi 26 septembre 2026.

Lieu : Spectacles en Velay

Adresse : Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay

Ville : 43000 Le Puy-en-Velay

Département : Haute-Loire

Début : samedi 26 septembre 2026

Fin : samedi 26 septembre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Le Puy-en-Velay

Saison culturelle Fabien Ruiz (claquettes jazz)

Spectacles en Velay Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Fabien Ruiz, héritier spirituel de Fred Astaire et coach-chorégraphe du film The Artist (5 Oscars, 6 Césars), transforme la scène en une explosion de rythme grâce à ses claquettes.
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Spectacles en Velay Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45  letheatre@lepuyenvelay.fr

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English :

Fabien Ruiz, Fred Astaire’s spiritual heir and coach-choreographer of the film The Artist (5 Oscars, 6 Césars), transforms the stage into an explosion of rhythm with his tap dancing.

L’événement Saison culturelle Fabien Ruiz (claquettes jazz) Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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