Saison culturelle Gauvain Sers Spectacles en Velay Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Saison culturelle Gauvain Sers

Spectacles en Velay Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Un quatrième album après quatre ans d’absence. Entre Paris et la Creuse. Entre l’intime et le politique. Entre l’enfance et le monde.

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Spectacles en Velay Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45 letheatre@lepuyenvelay.fr

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English :

A fourth album after a four-year absence. Between Paris and La Creuse. Between intimacy and politics. Between childhood and the world.

L’événement Saison culturelle Gauvain Sers Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay