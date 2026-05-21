Saison culturelle Hubert Félix Thiéfaine, Des adieux…/… Spectacles en Velay Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Saison culturelle Hubert Félix Thiéfaine, Des adieux…/…

Spectacles en Velay Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 20:00:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

Artiste inclassable, capable de remplir les plus grandes salles sans compromis, Hubert Félix Thiéfaine s’est imposé depuis les années 70 comme une figure incontournable de la scène musicale française.

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Spectacles en Velay Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45 letheatre@lepuyenvelay.fr

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English :

Hubert Félix Thiéfaine is an unclassifiable artist, capable of filling the largest venues without compromise. Since the 70s, he has established himself as a key figure on the French music scene.

L’événement Saison culturelle Hubert Félix Thiéfaine, Des adieux…/… Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay