Saison culturelle Je n’aime pas le classique mais avec Alex Vizorek, j’aime bien ! Spectacles en Velay Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Saison culturelle Je n’aime pas le classique mais avec Alex Vizorek, j’aime bien !

Spectacles en Velay Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 20:30:00

fin : 2026-11-17

Date(s) :

2026-11-17

Déjà 15 ans que le disque je n’aime pas le classique mais ça, j’aime bien s’est imposé comme compilation phare du répertoire classique.

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Spectacles en Velay Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45 letheatre@lepuyenvelay.fr

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English :

It?s already 15 years since the album je n?aime pas le classique mais ça, j?aime bien (I don?t like classical music, but I do like this) established itself as a flagship compilation of the classical repertoire.

L’événement Saison culturelle Je n’aime pas le classique mais avec Alex Vizorek, j’aime bien ! Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay