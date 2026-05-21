Saison culturelle La Misérable Spectacles en Velay Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Saison culturelle La Misérable

Spectacles en Velay Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 20:30:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

La Misérable, c’est la mise en lumière de l’ombre de Victor Hugo, Juliette Drouet, qui raconte 50 ans d’un amour fou et d’une emprise réciproque. Avec Julie Depardieu.

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Spectacles en Velay Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45 letheatre@lepuyenvelay.fr

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English :

La Misérable brings to light Victor Hugo?s shadow, Juliette Drouet, as she recounts 50 years of mad love and mutual domination. With Julie Depardieu.

L’événement Saison culturelle La Misérable Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay