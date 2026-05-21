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Saison culturelle La Misérable Spectacles en Velay Le Puy-en-Velay

Saison culturelle La Misérable Spectacles en Velay Le Puy-en-Velay vendredi 4 décembre 2026.

Lieu : Spectacles en Velay

Adresse : Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay

Ville : 43000 Le Puy-en-Velay

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 4 décembre 2026

Fin : vendredi 4 décembre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Le Puy-en-Velay

Saison culturelle La Misérable

Spectacles en Velay Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 20:30:00
fin : 2026-12-04

Date(s) :
2026-12-04

La Misérable, c’est la mise en lumière de l’ombre de Victor Hugo, Juliette Drouet, qui raconte 50 ans d’un amour fou et d’une emprise réciproque. Avec Julie Depardieu.
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Spectacles en Velay Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45  letheatre@lepuyenvelay.fr

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English :

La Misérable brings to light Victor Hugo?s shadow, Juliette Drouet, as she recounts 50 years of mad love and mutual domination. With Julie Depardieu.

L’événement Saison culturelle La Misérable Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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