Le Puy-en-Velay

Saison culturelle La surprise du chef

Spectacles en Velay Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28 2026-11-29

Les artistes-enseignants des Ateliers des Arts, Conservatoire à rayonnement départemental de la Communauté d’Agglomération du Puy en Velay vous invitent à venir découvrir la Surprise du Chef !

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Spectacles en Velay Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45 letheatre@lepuyenvelay.fr

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English :

The artist-teachers at Ateliers des Arts, the Conservatoire à rayonnement départemental of the Communauté d?Agglomération du Puy en Velay, invite you to come and discover the Surprise du Chef!

L’événement Saison culturelle La surprise du chef Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay