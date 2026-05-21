Saison culturelle Le Comte de Bouderbala (4) Spectacles en Velay Le Puy-en-Velay
Saison culturelle Le Comte de Bouderbala (4) Spectacles en Velay Le Puy-en-Velay samedi 17 octobre 2026.
Le Puy-en-Velay
Saison culturelle Le Comte de Bouderbala (4)
Spectacles en Velay Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Jamais 3 sans 4… 15 ans de carrière et plus de 2,5 millions de spectateurs en salle, Le Comte de Bouderbala revient plus affûté que jamais avec un quatrième opus en abordant les grands thèmes qui divisent le monde avec un seul objectif rire ensemble !
.
Spectacles en Velay Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45 letheatre@lepuyenvelay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Never 3 without 4? With a 15-year career and over 2.5 million cinema-goers, Le Comte de Bouderbala returns sharper than ever with a fourth opus tackling the major issues that divide the world with a single objective: to laugh together!
L’événement Saison culturelle Le Comte de Bouderbala (4) Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à Le Puy-en-Velay (Haute-Loire)
- Saison culturelle Mathieu Stepson Spectacles en Velay Le Puy-en-Velay 27 mai 2026
- Saison culturelle Viktor Vincent, Fantastik Théâtre Le Puy-en-Velay 28 mai 2026
- Ateliers des Arts Stylés comme un chœur (chœurs) Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay 28 mai 2026
- Concert Maka Sextet musiques et danses trad et du monde Auditorium des Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay 30 mai 2026
- La Rue est à Vous, Jardin Henri Vinay, Le Puy-en-Velay 31 mai 2026