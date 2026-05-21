Saison culturelle Le Comte de Bouderbala (4) Spectacles en Velay Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Saison culturelle Le Comte de Bouderbala (4)

Spectacles en Velay Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Jamais 3 sans 4… 15 ans de carrière et plus de 2,5 millions de spectateurs en salle, Le Comte de Bouderbala revient plus affûté que jamais avec un quatrième opus en abordant les grands thèmes qui divisent le monde avec un seul objectif rire ensemble !

.

Spectacles en Velay Place du Breuil Théâtre du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45 letheatre@lepuyenvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Never 3 without 4? With a 15-year career and over 2.5 million cinema-goers, Le Comte de Bouderbala returns sharper than ever with a fourth opus tackling the major issues that divide the world with a single objective: to laugh together!

L’événement Saison culturelle Le Comte de Bouderbala (4) Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay